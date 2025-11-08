Haberler Yaşam Haberleri Altın fiyatları düşüşe geçti! 8 Kasım 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 8.11.2025 06:23

Altın fiyatları düşüşe geçti! 8 Kasım 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Piyasaların kapalı olduğu Cumartesi gününde, Kapalıçarşı’daki son durumla ilgili olarak “bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?” sorusu yanıt arıyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan sert yükseliş yerini sakinliğe bırakırken bugünkü seyir araştırma konusu oldu. İşte 8 Kasım 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı.

Hafta içindeki dalgalanmaların ardından gram ve çeyrek altın fiyatları yatay seyre geçti. 8 Kasım Cumartesi günü yatırımcılar ve ziynet eşya almayı düşünen vatandaşlar tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL sorularına yanıt arıyor. 8 Kasım 2025 canlı takip ekranı ile güncel alış satış rakamları;

8 KASIM 2025 ALTIN FİYATLARI

Saat 07:00 itibarıyla alış satış rakamları şu şekilde;

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 9.161,00

Satış: 9.247,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.433,33

Satış: 5.434,09

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 18.322,00

Satış: 18.484,00

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 36.532,00

Satış: 36.837,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 4.003,86

Satış: 4.004,42

ONS ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 5.112,45

Satış: 5.350,24

