Altın fiyatları düşüşe geçti! 8 Kasım 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Hafta içindeki dalgalanmaların ardından gram ve çeyrek altın fiyatları yatay seyre geçti. 8 Kasım Cumartesi günü yatırımcılar ve ziynet eşya almayı düşünen vatandaşlar tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL sorularına yanıt arıyor. 8 Kasım 2025 canlı takip ekranı ile güncel alış satış rakamları;
Saat 07:00 itibarıyla alış satış rakamları şu şekilde;
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.161,00
Satış: 9.247,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.322,00
Satış: 18.484,00
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 36.532,00
Satış: 36.837,00
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 4.003,86
Satış: 4.004,42
ONS ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
Alış: 5.112,45
Satış: 5.350,24