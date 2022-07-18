Altın Fiyatları ne kadar? 18 Temmuz canlı Altın gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik kaç TL?

"Altın fiyatları" başta yatırımcılar olmak üzere pek çok sebeple alım yapmak isteyenler tarafından merak edilerek altın fiyatları ne kadar, gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik kaç TL? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM KAÇ TL?

Güncel ve canlı altın fiyatları alış-satış verileri ve tüm detaylar şöyle;