‘Altın Kollu Adam’ yaşamını yitirdi

Avustralya'da 1954'ten beri kan vererek çok sayıda bebeğin hayatını kurtaran, "Altın Kollu Adam" olarak bilinen, dünyanın en çok bağış yapan gönüllülerinden James Harrison 88 yaşında öldü. Ailesi, Harrison'ın 17 Şubat'ta Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki bir huzurevinde uykusunda öldüğünü duyurdu. Harrison'ın kanında Anti-D adı verilen nadir bir antikor bulunuyordu. Bu antikor, kan uyuşmazlığı yaşayan ve bebeği risk altında olan hamile kadınlara umut oldu. Harrison, kanında fazla miktarda bulunan plazma sayesinde "Anti-D" olarak bilinen kan uyuşmazlığı iğnesinin hazırlanmasına da katkı sağladı.

İlk olarak 1954'te 18 yaşındayken kan vermeye başlayan Harrison'ın hayatı boyunca 1173 kez bağışta bulunduğu ve kanından elde edilen plazma sayesinde 2.4 milyon bebeğin hayatını kurtardığı düşünülüyor. Avustralya Kızılhaç Kan Hizmetleri, Harrison'ın kan bağışçısı olma kararını 14 yaşındayken geçirdiği büyük bir göğüs ameliyatı sonrası aldığı kan nakillerinden sonra verdiğini açıkladı. Harrison'ın kızı Tracey Mellowship, "Babam, hiçbir maliyet ya da acı olmadan birçok hayat kurtardığı için çok gururlu olduğunu söylerdi. Bize her zaman kurtardığı hayatın bir gün kendi hayatı olabileceğini söyledi" ifadelerini kullandı.