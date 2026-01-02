Altın ve gümüş fiyatları 2 Ocak 2026: Gram altın, çeyrek, yarım, tam ve gram gümüş fiyatları ne kadar?

2 Ocak 2026 cuma günü altın ve gümüş fiyatları, yatırım ve tasarruf aracı olarak takip edilmeye devam ediyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın gibi altın türleri piyasalarda güncel değerlere ulaşırken, gram gümüş de altın dışında merak edilen yatırım araçları arasında yer alıyor. Yerel piyasada ve küresel etkenlerle şekillenen fiyatlar, yılın ikinci gününde yatırımcıların radarında bulunuyor.

GRAM ALTIN VE GÜMÜŞ KRİTİK SEVİYEDE

Geçtiğimi hafta 6 bin TL eşiğini aşarak 6.280 TL'ye kadar yükselerek tarihin en yüksek rakamını gören gram altın, yılın son günlerinde 6.055 TL'ye kadar geri çekildi. Haftalık olarak yüzde 3'ten fazla kayba doğru ilerleyen gram altın yeni yılın ikinci gününde 6.055,12 TL ile kritik 6 bin TL sınırında fiyatlanmaya devam ediyor.