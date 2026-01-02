Altın ve gümüş fiyatları 2 Ocak 2026: Gram altın, çeyrek, yarım, tam ve gram gümüş fiyatları ne kadar?

2 Ocak 2026 cuma günü altın ve gümüş fiyatları, yatırım ve tasarruf aracı olarak takip edilmeye devam ediyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın gibi altın türleri piyasalarda güncel değerlere ulaşırken, gram gümüş de altın dışında merak edilen yatırım araçları arasında yer alıyor. Yerel piyasada ve küresel etkenlerle şekillenen fiyatlar, yılın ikinci gününde yatırımcıların radarında bulunuyor.
Geçtiğimi hafta 6 bin TL eşiğini aşarak 6.280 TL'ye kadar yükselerek tarihin en yüksek rakamını gören gram altın, yılın son günlerinde 6.055 TL'ye kadar geri çekildi. Haftalık olarak yüzde 3'ten fazla kayba doğru ilerleyen gram altın yeni yılın ikinci gününde 6.055,12 TL ile kritik 6 bin TL sınırında fiyatlanmaya devam ediyor.
Üç haneli rakamları görerek tarihi seviyelere çıkan gram gümüş ise 116 TL'lik rekorun ardından 101,70 TL'ye kadar geri çekildi. Son 7 güne göre yüzde 8.58 kayıp yaşayan gram gümüş bugün 101,76 TL'den fiyatlanıyor.
Alış: 9.939,00 TL
Satış: 10.197,00 TL
Alış: 19.859,00 TL
Satış: 20.387,00 TL
Alış: 39.742,00 TL
Satış: 40.587,00 TL
Alış: 40.996,00 TL
Satış: 41.616,00 TL
Altın ve gümüş fiyatları 2 Ocak 2026 sabah saatleri itibarıyla anlık olarak kaydedilmiştir. "Canlı altın fiyatları" için tıklayınız!