Altın ve gümüşte fırtına sürecek mi? BofA’dan sert düşüş sonrası ’henüz bitmedi’ diyerek uyardı

ALTIN SON 10 YILIN EN SERT DÜŞÜŞÜNÜ YAŞADI

Geçen ay spekülatif işlemler, jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerle güçlü bir yükseliş kaydeden değerli metallerde ralli, haftanın sonuna doğru aniden sona erdi. Bu süreçte altın son 10 yılı aşkın sürenin en sert düşüşünü, gümüş ise tarihinin en kötü günlük performansını yaşadı. Bank of America'nın analizine göre bu tür sert hareketler, piyasanın kısa vadeli likidasyon ve pozisyon temizliği yaşadığını gösteriyor.

BofA EMEA emtia işlemleri başkanı Niklas Westermark, tarihsel ortalamalara kıyasla daha yüksek oynaklık ortamının süreceğini belirterek, son günlerdeki aşırı dalgalanmanın ancak yeni bir spekülatif balon oluşması halinde yeniden görülebileceğini söyledi.

ALTIN CAZİBESİNİ KORUYOR

Kısa vadeli dalgalanmalara rağmen, uzmanlar altının uzun vadede yatırım cazibesinin halen güçlü olduğunu ifade ediyor. Yüksek fiyat seviyeleri ve oynaklık, yatırımcıların pozisyon boyutlarını ve risk stratejilerini gözden geçirmesini zorunlu kılarken, altının yapısal talebinin tamamen ortadan kalkmadığı vurgulanıyor. Bu kapsamda, değerli metal yatırımcılarının hem global ekonomik göstergeleri hem de Türkiye piyasalarındaki gelişmeleri takip etmeleri önem taşıyor.