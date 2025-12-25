Altın ve gümüşte ’patlama’ beklentisi! Morgan Stanley 2026’nın 3 büyük sürprizini açıkladı

Küresel piyasalarda tatil havası eserken, yatırımcılar altın başta olmak üzere emitialarda yaşanan yükseliş serisinin yeni yılda devam edip etmeyeceğini merak ediyor. 2026'da yaşanabilecek 3 büyük sürprize dikkat çeken yatırım bankası Morgan Stanley, altın ve petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarında patlama yaşanabileceğine işaret etti.
İşte Morgan Stanley stratejistlerinin 2026'da piyasaları bekleyen üç sürprizi...
1 - FED'İN ÖNÜNÜN AÇILMASI ENFLASYONDA DÜŞÜŞÜ ARTIRACAK
olumsuz etkileyebilecek üç olası sürprizi açıkladı. Morgan Stanley stratejistlerinden Matthew Hornbach, ABD ekonomisinin Fed'in daha fazla faiz indirimi yapmasının önünü açan "istihdamsız verimlilik" hamlesiyle iş gücü piyasasında yaşanacak zayıf ücret artışlarının enflasyonu sınırlayarak çekirdek enflasyonun yüzde 2'nin altına inebileceğini belirtti.
"Arz kaynaklı bu dezenflasyon, Fed'e yatırımcıların politika kaynaklı yeni bir enflasyon dalgasından endişe etmesine gerek kalmadan faizleri destekleyici seviyelere indirme alanı tanır" diyen Hornbach, bunun aynı zamanda ABD'de artan bütçe açıklarına ilişkin yatırımcı kaygılarını da azaltabileceğini belirtti.
Yatırımcılar ayrıca, merkez bankasının resmi projeksiyonlarına kıyasla gelecek yıl için daha agresif faiz indirimlerini fiyatlıyor. Fed yetkilileri 2026 için yalnızca bir faiz indirimi öngörürken, CME FedWatch'a göre piyasalar yıl sonunda faizlerin daha düşük olma ihtimalini yüzde 72 olarak görüyor.
2 - HİSSE VE TAHVİLLER ÖNE PLANDA OLACAK
Hisse senedi fiyatları ile tahvil fiyatlarındaki ters hareketin 2025 yılında tersine döndüğünü ve yıl boyunca hem hisse senetleri hem de tahviller birlikte yükseldiğini belirten Bankanın stratejistlerinden Martin Tobias ve Eli Carter, tahvillerin pandemi öncesindeki portföylerde dengeleyici rol oynayan korunma özelliğinin yeniden ön plana çıkacağını söyledi.
Stratejistlere göre enflasyonun gelecek yıl Fed'in hedefine geri dönmesi halinde bu dinamik yeniden değişebilir. ABD tahvilleri hem güvenli liman hem de enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülüyor.
3 - ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI PATLAMA YAPABİLİR
Enerji dâhil emtia fiyatları 2025'te güçlü bir yükseliş yaşadığının altını çizen Banka, 2026'da bunun tekrarlanabileceğini söyledi.
Morgan Stanley stratejistlerine göre 2026 yılında altın ve petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarını "patlatabilecek" bir dizi gelişme söz konusu olabilir.
Banka, birinci olarak Fed faiz indirimlerine devam ederken diğer merkez bankalarının faiz artırmasının, ABD dolarını diğer para birimlerine kıyasla daha az cazip hale getireceğini ve doların değerini düşüreceğini belirti.
İkinci olarak, zayıflayan dolar ve teşvikler, dünyanın en büyük nadir toprak elementleri ve değerli metal üreticilerinden ve tüketicilerinden biri olan Çin'de ekonomik toparlanmayı destekleyeceğini söyledi.
Morgan Stanley, zayıf dolar ve Çin'den gelen güçlü toparlanma ile hâlihazırda son 5 yılın en düşük seviyelerinin altında bulunan benzin de dâhil olmak üzere enerji fiyatlarını yeni zirvelere taşıyacağını belirtti.
Analistler, sıkı arz koşulları, yapay zekâ temalı yatırımların talebi artırması ve güvenli liman varlıklarına olan ilginin yükselmesi gibi faktörler sayesinde 2026'nın emtia ve enerji fiyatları açısından olumlu bir yıl olmasını bekliyor.
Güvenli liman altın, Pazartesi günü ilk kez 4.500 doları aşarak yeni bir rekora imza attı. Sarı metal bu yıl neredeyse yüzde 70 artış göstererek 1979'dan bu yana en iyi yıllık performansını sergilemeye hazırlanıyor.