Altın ve gümüşte ’patlama’ beklentisi! Morgan Stanley 2026’nın 3 büyük sürprizini açıkladı

1 - FED'İN ÖNÜNÜN AÇILMASI ENFLASYONDA DÜŞÜŞÜ ARTIRACAK

olumsuz etkileyebilecek üç olası sürprizi açıkladı. Morgan Stanley stratejistlerinden Matthew Hornbach, ABD ekonomisinin Fed'in daha fazla faiz indirimi yapmasının önünü açan "istihdamsız verimlilik" hamlesiyle iş gücü piyasasında yaşanacak zayıf ücret artışlarının enflasyonu sınırlayarak çekirdek enflasyonun yüzde 2'nin altına inebileceğini belirtti.

"Arz kaynaklı bu dezenflasyon, Fed'e yatırımcıların politika kaynaklı yeni bir enflasyon dalgasından endişe etmesine gerek kalmadan faizleri destekleyici seviyelere indirme alanı tanır" diyen Hornbach, bunun aynı zamanda ABD'de artan bütçe açıklarına ilişkin yatırımcı kaygılarını da azaltabileceğini belirtti.

Yatırımcılar ayrıca, merkez bankasının resmi projeksiyonlarına kıyasla gelecek yıl için daha agresif faiz indirimlerini fiyatlıyor. Fed yetkilileri 2026 için yalnızca bir faiz indirimi öngörürken, CME FedWatch'a göre piyasalar yıl sonunda faizlerin daha düşük olma ihtimalini yüzde 72 olarak görüyor.

2 - HİSSE VE TAHVİLLER ÖNE PLANDA OLACAK

Hisse senedi fiyatları ile tahvil fiyatlarındaki ters hareketin 2025 yılında tersine döndüğünü ve yıl boyunca hem hisse senetleri hem de tahviller birlikte yükseldiğini belirten Bankanın stratejistlerinden Martin Tobias ve Eli Carter, tahvillerin pandemi öncesindeki portföylerde dengeleyici rol oynayan korunma özelliğinin yeniden ön plana çıkacağını söyledi.

Stratejistlere göre enflasyonun gelecek yıl Fed'in hedefine geri dönmesi halinde bu dinamik yeniden değişebilir. ABD tahvilleri hem güvenli liman hem de enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülüyor.