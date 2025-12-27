Altın ve gümüşte tarihi yıl sonu rallisi! İşte haftanın zirvedeki ve dipteki yatırımları

Artan jeopolitik gerilimler ve zayıflayan dolarla beraber altın ve gümüş rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Tarihi yıl sonu rallisini sürdüren ons altın 4 bin 540 doların üzerine çıkarken, gram altın 6 bin 300 TL'ye dayanarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Ons gümüş ise yüzde 7,6 artışla 77 doları aştı, gram gümüş 110 TL ile rekor kırdı.

Döviz kurlarında sınırlı artış yaşanırken, Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi haftayı kayıpla kapattı. Tarihi seviyelerden düşen Bitcoin ise dipte patinaj çekmeye devam etti.

Peki bu hafta yatırım araçları nasıl bir performans sergiledi? En çok hangi yatırım araçları kazandırdı? Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını kaç TL'den satılıyor? Dolar ve Euro'da son durum ne? İşte cevabı...