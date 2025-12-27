Altın ve gümüşte tarihi yıl sonu rallisi! İşte haftanın zirvedeki ve dipteki yatırımları

Artan jeopolitik gerilimler ve zayıflayan dolarla beraber altın ve gümüş rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Tarihi yıl sonu rallisini sürdüren ons altın 4 bin 540 doların üzerine çıkarken, gram altın 6 bin 300 TL'ye dayanarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Ons gümüş ise yüzde 7,6 artışla 77 doları aştı, gram gümüş 110 TL ile rekor kırdı.
Döviz kurlarında sınırlı artış yaşanırken, Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi haftayı kayıpla kapattı. Tarihi seviyelerden düşen Bitcoin ise dipte patinaj çekmeye devam etti.
Peki bu hafta yatırım araçları nasıl bir performans sergiledi? En çok hangi yatırım araçları kazandırdı? Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını kaç TL'den satılıyor? Dolar ve Euro'da son durum ne? İşte cevabı...
ALTIN FİYATLARI TARİHİ SEVİYEDE
Haftaya 4.339 dolardan başlayan ons altın, Cuma günü yüzde 1,6 artışla ons başına 4 bin 549 dolara yükseldi. Yatırımcısına bu hafta yüzde 4.52 kazanç sağlayan altın haftayı 4531.17 dolardan kapattı. Yılbaşından bu yana yükseliş ise yüzde 73'e ulaştı.
GRAM ALTIN REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI
Gram altın yıl sonu rallisi ile yatırımcısının yüzünü güldürdü. Altının gramı bu hafta 6 bin TL sınırını aşarak tarihi seviyelere yükseldi. Haftaya 5.970 TL'den başlayan sarı metal 6 bin 278 TL'ye kadar yükseldi. Gram altın yatırımcısına haftalık yüzde 4.95, aylık 10.91, yıllık ise yüzde 110 kazandırdı.
Geçen hafta sonu 9 bin 979 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 4,82 artarak 10 bin 460 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını yüzde 4,79 yükselişle 42 bin 92 liraya çıktı.
FİZİKİ ALTINDA YÜKSELİŞ HIZLANDI
Kapalıçarşı piyasasında gram altında yükseliş daha da hızlandı. Kuyumcularda haftaya 6 bin 53 TL'den satılmaya başlayan fiziki gram altın, 6 bin 376 TL'ye kadar yükseldi.
Kuyumcularda fiziki gram altın 6 bin 359 TL'den, Çeyrek altın ise 10 bin 360 TL'den satılıyor.
GÜMÜŞTE YILLIK YÜZDE 230 KAZANÇ
Yatırımcıların yeni gözdesi gümüş tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı. 2025'e 28 dolardan başlayan ons gümüş, bu hafta yüzde 20'ye yakın artışla ons başına 77 dolara yükseldi. Yılbaşından bu yana yükseliş yüzde 171 oldu.
Yükseliş trendine hız veren gram gümüş, 110 TL sınırına yükseldi. Haftaya 92 TL'den başlayan gram gümüş, yüzde 20'den fazla yükselişle 108 TL'ye çıktı. Gram gümüş yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 230 kazandırdı.
BORSA BU HAFTA KAYBETTİRDİ
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,42 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, en düşük 11.228,55 puanı ve en yüksek 11.426,65 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,42 altında 11.294,37 puandan tamamladı.
DÖVİZ KURLARINDA SINIRLI YÜKSELİŞ
Bu hafta ABD doları yüzde 0,17 artarak 42,8810 liraya, avro yüzde 0,87 yükselerek 50,6700 liraya çıktı.
YATIRIM VE BES FONLARINDA SON DURUM
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,58, emeklilik fonları yüzde 0,98 değer kazandı.
Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 4,58 ile "kıymetli maden" fonları oldu.