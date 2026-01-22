Haberler Yaşam Haberleri Altın yüklü zırhlı araç kaza yaptı 11 kilo altın ortadan kayboldu
Giriş Tarihi: 22.01.2026 11:17

Bursa’da altın taşıyan zırhlı araç kaza yaptı. 4 takla atarak hurdaya dönen araçtaki 11 kilogram altın ortadan kayboldu. Kazada 3 kişi yaralanırken, jandarma ekipleri, kaybolan altınların peşine düştü.

İzmir-İstanbul Otoyolunun Bursa Karacabey ilçesi yakınlarında 21 yaşındaki E.Ö'nün kullandığı minibüs, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi ile Jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü E.Ö ile araçta bulunan 30 yaşındaki R.T ve 48 yaşındaki V.T yaralandı. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri, kaza yapan minibüsün altın taşıyan zırhlı bir araç olduğunu fark etti. Minibüsün altın sevkiyatı için kullanıldığı ve araçta 11 kilo altın taşındığı anlaşıldı.

ALTINLAR BULUNAMADI

Bölgede geniş çaplı önlem alan Jandarma ekipleri yaptıkları aramalarda sevkiyatı yapılan 11 kilo altın bulamadı. Kaza yeri ve yol kenarlarında dedektörle arama yapılırken, kayıp altınların izine rastlanmadı. Firma yetkililerinin, kaybolan altınlara ait seri numaralarını paylaşarak kuyumcu esnafından da yardım talep ettiği öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

