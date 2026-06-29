Haberler Yaşam Haberleri Altın zincir ile 3 bin 500 TL'yi gasp eden şüpheliler yakalandı! 5 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 29.06.2026 18:10

Altın zincir ile 3 bin 500 TL'yi gasp eden şüpheliler yakalandı! 5 şüpheli tutuklandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir vatandaşı bıçaklayarak boynundaki altın zincir ile 3 bin 500 TL parasını gasp eden 5 şüpheli polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda yakalandı. Yakalanan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bekir COŞKUN Bekir COŞKUN
Altın zincir ile 3 bin 500 TL’yi gasp eden şüpheliler yakalandı! 5 şüpheli tutuklandı
  • ABONE OL

Mersin'de Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 5 kişilik bir grubun bir vatandaşı bıçakla yaralayarak boynundaki altın zincir ile 3 bin 500 TL parasını gasp ettiği olayı ile ilgili olarak yapmış olduğu hassas, titiz ve takipli çalışmaları neticesinde olay bölgesinde şüphelilerin kaçış istikametlerinde bulunan kameralar tek tek incelenerek olayı gerçekleştiren 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 5 şüpheli tespit edildi.

Şüphelileri tespit eden ekipler, adreslerine yaptıkları eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin Emniyetinden yapılan açıklamada, "Mersinimizin Emniyeti olarak halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız sürecektir" denildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MERSİN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın zincir ile 3 bin 500 TL'yi gasp eden şüpheliler yakalandı! 5 şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA