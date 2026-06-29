Altın zincir ile 3 bin 500 TL’yi gasp eden şüpheliler yakalandı! 5 şüpheli tutuklandı

Mersin'de Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 5 kişilik bir grubun bir vatandaşı bıçakla yaralayarak boynundaki altın zincir ile 3 bin 500 TL parasını gasp ettiği olayı ile ilgili olarak yapmış olduğu hassas, titiz ve takipli çalışmaları neticesinde olay bölgesinde şüphelilerin kaçış istikametlerinde bulunan kameralar tek tek incelenerek olayı gerçekleştiren 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 5 şüpheli tespit edildi.

Şüphelileri tespit eden ekipler, adreslerine yaptıkları eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin Emniyetinden yapılan açıklamada, "Mersinimizin Emniyeti olarak halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız sürecektir" denildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör