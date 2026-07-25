Altınları için öldürülen kadının katili komşusu çıktı

Bursa'nın Mudanya İlçesinde yaşayan yürüme engelli Ali Karaca (82), 1 Temmuz günü, eşi uzun süre yanına gelmeyince, tekerlekle sandalyesiyle evde aramaya çıktı. Diğer odaları ve mutfağı dolayan Ali Karaca, son olarak banyoya bakınca eşi Faize Karaca'yı (77) kanlar içinde yerde yatarken buldu. Bunun üzerine balkona çıkarak komşularından yardım istedi. Komşularının ihbarıyla eve gelen polisler ve sağlık ekipleri, Faize Karaca'nın boğazının kesilerek öldürüldüğünü belirledi.

KANLI KIYAFETLER DE BULUNDU

Yaşlı kadının üzerindeki 5 altın bilezik ile bir 5'i bir yerde altın kolyenin de çalındığını tespit eden Cinayet Büro Amirliği Ekipleri, cinayetin sessiz işlenmesini ve geride iz bırakılmamasını göz önüne alarak zanlının tanıdık olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Soruşturmayı bu yönde yoğunlaştıran ekipler, yaşlı kadının altınları için üst kat komşusu Şengül Demir (51) tarafından öldürüldüğünü belirledi. Gözaltına alınan Demir'in evinde yapılan aramada cinayet sırasında üzerinde olan kanlı kıyafetleri de bulundu.

BİRLİKTE FOTOĞRAF DA ÇEKTİRDİ

Demir'in telefonundan ise öldürdüğü Karaca ile birlikte çektiği selfie fotoğraf da çıktı. Çaldığı altınları ise bir arkadaşının evinde sakladığı anlaşılan ve emniyette suçunu itiraf eden Demir, "Aramızda tartışma çıktı. Bu tartışma sırasında birden gözüm döndü. Ne yaptığımın farkında değilim" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Şengül Demir, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.