Altınok, Yalçın ve Özcan’dan Yavaş’a tepki!

Konuya ilişkin eski Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok açıklama yaptı. Altınok," Henüz mevcut toplu taşımayı bile çalıştıramıyorken, beceriksizliğinizin avukatı olarak yapay zekayı mı tuttunuz?" ifadelerini kullandı. Yapılan paylaşımın üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın ise, "7 yılda 1cm metro yapmamışsın, mevcut metroların bakımını yapamıyorsun, ulaşım ağı çökmüş, trafik felç olmuş, yapay zekaya sorun diyorsun. Şaka mı ? Beceremiyorsan bırak, şehri yapay zeka yönetsin" açıklamalarında bulundu. Konu hakkında açıklama yapan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Yapay zekâ değil, direksiyon başındaki herkes 'Evet be kardeşim' derdi" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın trafikle ilgili yaptığı "Kent merkezine daha fazla yol yapmak trafiği rahatlatır mı? Bu soruyu yapay zekaya sorun. Lütfen yanıtı okuyun. Gerçeği göreceksiniz" paylaşımı sosyal medyada tepkiye sebep oldu.

"YAPAY ZEKAYA DANIŞIP KONUYU KAPATMAK SİZE YAKIŞIRDI"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Turgut Altınok, "Başkent'i; şehrin dinamiklerine göre sorunlarına çözüm üretmek ve ihtiyaçlarına cevap vermek üzere değil de yapay zekaya göre yöneten bir belediye başkanıyla karşı karşıyayız. Trafiği çözecek şekilde yol yapmanın yolunu aramak veya trafik azaltıcı çözümler bulmak yerine yapay zekaya danışıp konuyu kapatmak da size yakışırdı" dedi.

"BECERİKSİZLİĞİNİZİN AVUKATI YAPAY ZEKA MI"

Yalnız yol yaparak trafiğin rahatlanmayacağını vurgulayan Altınok, "Peki siz trafiği azaltmak için kaç metre metro yaptınız? Kaç tane otopark inşa ettiniz? Kaç yere alt geçit/üst geçit/köprü yapıp trafiği rahatlattınız? Farklı ulaşım sistemlerine başvurdunuz mu? Kentsel dönüşüm gerçekleştirdiniz mi? Henüz mevcut toplu taşımayı bile çalıştıramıyorken, beceriksizliğinizin avukatı olarak yapay zekayı mı tuttunuz?" ifadelerini kullandı.

"BECEREMİYORSAN BIRAK"

Yapılan paylaşımın üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın ise, "7 yılda 1cm metro yapmamışsın, mevcut metroların bakımını yapamıyorsun, ulaşım ağı çökmüş, trafik felç olmuş, yapay zekaya sorun diyorsun. Şaka mı ? Beceremiyorsan bırak, şehri yapay zeka yönetsin" açıklamalarında bulundu.

YAPAY ZEKAYA DEĞİL DİREKSİYON BAŞINDAKİLERE SORUN

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Bu soruyu 'Kent merkezine alternatif yollar yapmak trafiği azaltır mı?' diye sorsaydınız. Yapay zekâ değil, direksiyon başındaki herkes 'Evet be kardeşim' derdi" ifadelerini kullandı.