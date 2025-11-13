Altyapı yetersizliğinin faturası ağır oldu

Çerkezköy'de aniden bastıran ve yaklaşık 30 dakika süren sağanak yağış ilçede hayatı durma noktasına getirmiş, cadde ve sokalar göle dönmüştü. Kızılpınar Kahveler Durağında çoğu işçi servisi ve yolcu minibüsü çok sayıda araç su içinde kalmış, yolcular mağdur olurken, araçlar arıza yapmıştı.

Bu araçlar, tamirat için sanayinin yolunu tuttu. Motor ve elektrik aksamlarında yaşanan arızaların masrafı ise oldukça yüksek. Bu da mağduriyetlere neden oldu. Tekirdağ Servisçiler Odası Başkan Yardımcısı Nihat Yıldız, 15'e yakan aracın suyun içinde kalması nedeniyle arıza yaptığını belirterek, "Çok mağdur durumdayız. Hem biz, hem servisini taşıdığımız fabrikalar ve araçlarda çalışanlar mağdur. TESKİ ve belediyelerin mağduriyetimizi gidermelerini istiyoruz" dedi.