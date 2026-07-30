Alucra’da kahreden facia: Aynı aileden 3 kişi can verdi

Giresun'un Alucra ilçesinde meydana gelen trafik kazası, geride tarifsiz bir acı bıraktı. Virajda kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanarak dere yatağına devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Feci kazada araçta bulunan Almina Değerli (2), Sevgi Saatçi (57) ve Zeykir Saatçi'nin (55) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 2 yaşındaki Almina'nın yaşamını yitirmesi yürekleri dağladı.

Kaza, Alucra'ya bağlı Yeşilyurt ile Karabörk köyleri arasındaki kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlyas Kerim Saatçi (21) yönetimindeki otomobil, virajı aldığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrulan araç metrelerce aşağıdaki dere yatağına devrilerek hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede araçta bulunan Almina Değerli (2), Sevgi Saatçi (57) ve Zeykir Saatçi'nin (55) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Özellikle 2 yaşındaki Almina'nın yaşamını yitirmesi yürekleri dağladı.

Kazada yaralanan sürücü İlyas Kerim Saatçi ile Melek Değerli (28) ve Ayşe Yamak (49), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alucra İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için olay yerinde detaylı inceleme başlatırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.