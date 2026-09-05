Alzheimer hastası baba oğlunu öldürdü

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Denizli'nin Buldan ilçesinde Alzheimer hastası Süleyman U. (93), tartıştığı oğlu İsmail U.'yu (65) tüfekle vurarak öldürdü, gelini Sultan U.'yu (62) da ağır yaraladı. Olay, dün Karaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman U. ile oğlu İsmail U. arasında odun kesme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası Süleyman U., tüfekle önce oğluna, ardından da gelini Sultan U.'ya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi göğsünden vurulan İsmail U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Sultan U. ise hastaneye kaldırıldı. Süleyman U. jandarma tarafından gözaltına alındı. Süleyman U.'nun işlemleri sürüyor.