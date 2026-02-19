Haberler Yaşam Haberleri Alzheimer hastası yaşlı kadın yangında can verdi
Antalya'nın Serik ilçesinde müstakil evde çıkan yangında, dışarı çıkamayan alzheimer hastası Hasibe Büyükdemir (84) hayatını kaybetti.

Gebiz Mahallesi Nurlular Küme Evleri mevkisinde, dün saat 19.00 sıralarında tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Evde yalnız olan Hasibe Büyükdemir, dışarı çıkamadı. Alevleri fark edenlerin ihbarıyla adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede, Büyükdemir'in cansız bedenine ulaşıldı. Cansız beden Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Büyükdemir'in eşi Şevket Büyükdemir'in (86) yangın sırasında evde bulunmadığı belirtildi. Yapılan otopsinin ardından yaşlı kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi. Büyükdemir Serik ilçesinde ailesi, sevenlerini gözyaşları arasında toprağa verildi.

