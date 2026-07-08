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Giriş Tarihi: 8.07.2026

Alzheimer'da hafıza kaybı ilk belirti olmayabilir

Alzheimer’da hafıza kaybı ilk belirti olmayabilir
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ÇOK uluslu hakemli dergi Nature Communications'da yayımlanan yeni bir araştırma, Alzheimer hastalığının ilk işaretinin geleneksel olarak bilinen hafıza kaybı olmayabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, uyum sağlama veya yeni problemlere çözüm üretme yeteneği olarak tanımlanan 'bilişsel esnekliğin' hafızadan çok daha önce bozulabildiğini tespit etti. Fareler üzerinde yapılan deneylerde, kural değişikliklerine adapte olamayan fare hafızalarının normal kaldığı görüldü. Karar verme merkezlerindeki anormal beyin aktivitesinin uyum becerisini düşürdüğü belirtildi. Uzmanlar, bulguların insanlarda doğrulanması halinde erken tanı süreçlerinde kritik bir rol oynayabileceğini ifade etti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Alzheimer'da hafıza kaybı ilk belirti olmayabilir
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