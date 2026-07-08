Alzheimer’da hafıza kaybı ilk belirti olmayabilir

ÇOK uluslu hakemli dergi Nature Communications'da yayımlanan yeni bir araştırma, Alzheimer hastalığının ilk işaretinin geleneksel olarak bilinen hafıza kaybı olmayabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, uyum sağlama veya yeni problemlere çözüm üretme yeteneği olarak tanımlanan 'bilişsel esnekliğin' hafızadan çok daha önce bozulabildiğini tespit etti. Fareler üzerinde yapılan deneylerde, kural değişikliklerine adapte olamayan fare hafızalarının normal kaldığı görüldü. Karar verme merkezlerindeki anormal beyin aktivitesinin uyum becerisini düşürdüğü belirtildi. Uzmanlar, bulguların insanlarda doğrulanması halinde erken tanı süreçlerinde kritik bir rol oynayabileceğini ifade etti.