Amanos Dağları hayran bıraktı

Doğu Akdeniz'in asırlık ormanları, sis bulutları ve zirveleriyle büyüleyen saklı cenneti Amanos Dağları, ultra patika koşucularından tam not aldı. Terörden arındırıldıktan sonra eşsiz doğa turizmiyle öne çıkan bu görkemli dağlar, yeşilin her tonunu barındıran muazzam coğrafyasıyla sporcuları adeta büyüledi. Türkiye'de parkurunda zirve geçişi bulunan tek ultra maraton özelliğini taşıyan ve 27-28 Haziran 2026'da yapılacak Amanos Ultra Trail öncesi rotayı deneyimleyen atletler, bölgenin büyüleyici güzelliğine övgüler yağdırdı. 1650 rakımlı Zorkun Yaylası Şenlik Tepesi'nden başlayacak dev organizasyonda sporcular adeta bulutların üzerinde yarışacak. Gökyüzüne uzanan ağaçların arasında koşmanın benzersiz bir huzur verdiğini belirten katılımcılar, zorlu parkurun yorgunluğunu nefes kesen manzaralarla unuttu. Osmaniye Belediyesi öncülüğündeki organizasyon ile, bölgenin eşsiz güzellikleri tüm Türkiye'ye tanıtacak.

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