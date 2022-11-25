Amasra Plajı ve Koyları - Amasra’da Denize Girilecek En Güzel Yerler, Gezilecek Koylar ve Plajlar

Şehir merkezindeki Amasra plajı öncelikli olarak denize girmek için tercih edilebilir. Gözlerden uzak şekilde denize girmek istiyorsanız da Amasra koyları düşünülebilir. Amasra plajları genel olarak şehir merkezinden özel araçla gidilebilecek yerlerdir. Amasra'nın en güzel koyları için ilçedeki yat turlarını tercih edebilirsiniz. Amasra'da denize girilecek yerler ve Amasra'da gezilecek koylar yazımızın devamında.

Amasra Plajları

Amasra'da denize girilecek yerler içinde şehir içindeki halk plajı özel bir yere sahiptir. Yaz sezonunda halk plajının son derece yoğun olduğu görülür. Küçük olması ve kalabalık olması nedeniyle bu plajı deniz için tercih etmek istemeyebilirsiniz. Şezlong ve şemsiye ihtiyacınız için bu plajdaki işletmelerden istifade edebilirsiniz. Plaj, şehrin tam ortasında olduğu için yeme-içme ihtiyacınız için şehir merkezindeki restoranlardan yararlanabilirsiniz.

Amasra'da Denize Girilecek Yerler

Amasra şehir merkezindeki halk plajında denize girmek istemezseniz çevre bölgelerdeki plajlardan da yararlanabilirsiniz. Amasra ilçe merkezine yaklaşık 20 km mesafede bulunan Çakraz Plajı, deniz için tercih edilen nadide güzelliklerden biridir.

Amasra'da denize girilecek plajlardan biri de Bartın şehir merkezinden geçerek gidebileceğiniz Mugada Plajı gelir. Amasra ilçe merkezine yaklaşık 40 km olan bu plaj, çok daha sakin ve suyu da çok daha temizdir. Mugada Plajı'nı ile yan yana bulunan Güzelcehisar ve İnkumu sahilleri de deniz için değerlendirebileceğiniz alternatifler arasındadır.

Amasra Koyları

Amasra'da deniz için tercih edebileceğiniz büyüklü küçüklü çok sayıda koy da vardır. Bu koylar içinde en çok tercih edilen Karaman Koyu'dur. Amasra ilçe merkezine yaklaşık 40 km uzaklıkta olan bu koy, denizinin temizliği ve sakin yapısı ile görenlerin dikkatini çeker. Dilerseniz yat turlarından da istifade ile gözlerden uzak koylarda denize girebilirsiniz.