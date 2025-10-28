Amasra’da kayalardan sarkan kablolar ekipleri harekete geçirdi!

Yapılan ilk tespitlerde ise kabloların önceden patlatılmış dinamit lokumlarına bağlı olduğu, patlatmanın ardından kabloların olay yerinde unutulmuş olabileceği kanatine varıldı. Ekipler kablo ve patlatılmış dinamitlerin 19 yıl önceki yol genişletme çalışmasından kaldığını belirlemesi üzerine ise jandarma ekipleri, yıllar önce yol inşaatını yürüten firmanın yetkililerine ulaştı. Firma yetkilileri, kabloların ve dinamit lokumlarının 19 yıl önce yapılan yol çalışma esnasında gerçekleştirilen kontrollü patlamalarda kullanıldığı bilgisini teyit etti.