Amasya Bayram namazı saati! 10 Nisan 2024 Amasya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Amasya bayram namaz saati belli oldu. 2024 yılının ilk bayramı için heyecan dorukta. İnsanların bir araya geldiği, küslerin barıştığı ve iyi dileklerin sunulduğu Ramazan Bayramında vatandaşlar camilerde bayram namazı için bir araya gelecek. Peki, 10 Nisan 2024 Amasya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Amasya Bayram namazı saati!

Amasya bayram namazı saat kaçta? Bitlis için Ramazan Bayramı namaz saati belli oldu. 10 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek olan bayram için, vatandaşlar heyecanla namaz saatlerini araştırıyor. Tüm illerin namaz saatleri sabah.com.t aracılığıyla duyuruluyor! İşte, Amasya bayram namazı saati 2024!

AMASYA BAYRAM NAMAZ SAATİ 2024 BELLİ OLDU

Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı'nın birinci günü sabah saatlerinde camilerin yine dolup taşması bekleniyor.

İşte Amasya bayram namazı saati 2024 bilgileri!