Amasya merkezli 9 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 22 milyon TL vurgun, 14 tutuklama!

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amasya merkezli yürütülen büyük bir siber dolandırıcılık şebekesini çökertti. Bir vatandaşın 5 milyon lirasını kaptırmasıyla başlayan soruşturma, 9 ili kapsayan dev bir operasyona dönüştü. Yakalanan 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 MİLYON LİRALIK VURGUN ZİNCİRİ HAREKETE GEÇİRDİ

Operasyonun düğmesine, Amasya'da yaşayan bir vatandaşın siber dolandırıcılar tarafından tam 5 milyon 64 bin 14 lira dolandırılması üzerine basıldı. Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı bir teknik ve fiziki takip başlatıldı. Siber polislerin derinlemesine yaptığı incelemeler, dolandırıcılık ağının sadece Amasya ile sınırlı kalmadığını, ülke genelinde organize bir şekilde çalıştığını ortaya çıkardı.

9 İLDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR DÜZENLENDİ

Yapılan çalışmanın ardından Amasya merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Kütahya, Sivas ve Trabzon illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Baskınlarda şebekenin dijital altyapısını oluşturan ve suç unsuru barındıran çok sayıda cihaz ele geçirildi. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 12 adet cep telefonu, 8 adet sim kart, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet ve 3 adet hafıza kartına el konuldu.

TOPLAM VURGUN 22 MİLYON LİRAYI BULDU

Siber şebekenin geçmişe dönük suç kayıtlarını inceleyen uzman ekipler, korkunç tabloyu gözler önüne serdi. Şüphelilerin "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" yöntemiyle ülke genelinde tam 92 farklı suç dosyasına karıştıkları belirlendi. Şebekenin bu yöntemlerle çok sayıda vatandaşı toplamda 22 milyon 418 bin 134 lira maddi zarara uğrattığı tespit edildi. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 14 hedef şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şahıslar cezaevine gönderildi.