Amasya merkezli siber dolandırıcılık operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D.Y. isimli kişinin 5 milyon 64 bin 14 TL dolandırılması üzerine çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptığını ve ülke genelinde 92 ayrı suç dosyasında çok sayıda vatandaşı toplam 22 milyon 418 bin 134 TL zarara uğrattığını tespit etti.