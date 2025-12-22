Haberler Yaşam Haberleri Amasya'da 37 düzensiz göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 22.12.2025 00:39

Amasya'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

Amasya'da düzensiz göçmen taşıdığı şüphesiyle il girişinde durdurulan tırın dorsesinde Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmenin yakalandı.

AA
Amasya’da 37 düzensiz göçmen yakalandı
  • ABONE OL

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Amasya Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen çinko levhalarla dolu tırın il girişinde durdurulduğu, tır dorsesinde Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

Ülkeye kaçak yollardan giriş yaptığı anlaşılan göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildiği ifade edilen açıklamada, organizatör olduğu değerlendirilen şüpheli M.K. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Amasya'da 37 düzensiz göçmen yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz