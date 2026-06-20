Amasya’da acı olay: İnşaatın 4’üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti!

HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polat'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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