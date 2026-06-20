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Giriş Tarihi: 20.06.2026 13:25

Amasya'da acı olay: İnşaatın 4'üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti!

Amasya'da inşaat halindeki 5 katlı binanın 4'üncü katından dengesini kaybederek düşen 2 çocuk babası işçi Yalçın Polat (45), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feci olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

DHA Yaşam
Amasya’da acı olay: İnşaatın 4’üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti!
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Olay, saat 09.30 sıralarında, Hacılar Meydanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yapımı devam eden 5 katlı binanın 4'üncü katında malzeme taşıyan 2 çocuk babası Yalçın Polat, dengesini kaybedip zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Polat, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polat'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AMASYA

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Amasya'da acı olay: İnşaatın 4'üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti!
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