Amasya’da bir köy 12 yıl sonra yeniden belde oldu

Konuyla ilgili Esençay Belediyesi başkanlık makamında konuşan Belediye Başkanı Akbaş, "Esençay köyümüzün belediyeye dönüşmesi nedeniyle Sayın Valimiz tarafından görevlendirildim. Süreçle ilgili görevlendirme süreci ile yapılacaklarla ilgili Esençaylı hemşehrilerimize gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Bu toplantı inşallah hayırlı, uğurlu olur. Bu süreç sonrasında gereken hizmetler ilerleyen zamanlarda yapılacaktır. İnşallah seçim sürecine kadar bu şekilde bir iş devam ettireceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Esençay Belediye Başkanlığı tabelasını da asacağız. Tekrar ilçemize, ilimize, ülkemize hayırlı olsun. Cenabı Allah hayırlı güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Bu çıktığımız yolda Allah utandırmasın, hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Köylerinin tekrar belediye olmasına sevinen Ali Kesim, "Esençay kasabasının belediye oluşumu yetkililer tarafından bize duyuruldu. 71 yaşındayım. Çocuklar gibi mutluyum" şeklinde konuştu.