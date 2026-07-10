Amasya’da cenaze dönüşü facia: Bir aile yok oldu! 3 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, bir yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra memleketleri Amasya'ya doğru yolu çıkan Bilir ailesinin içinde bulunduğu hafif ticari araç, Amasya merkez Gökhöyük kavşağı yakınlarında kaza yaptı. Mehmet Bilir'in kullandığı araç, Osman Şahin'in idaresindeki traktöre çarparak şarampole savruldu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.
BİR AİLE YOK OLDU
Feci kazada Mehmet Bilir olay yerinde, ağabeyi Yavuz ve annesi Fatma Bilir ambulansla kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Müzeyyen ve Selma Bilir ile traktör sürücüsü Osman Şahin ise tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.