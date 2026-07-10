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Giriş Tarihi: 10.07.2026 10:39

Amasya'da cenaze dönüşü facia: Bir aile yok oldu! 3 ölü, 3 yaralı

Amasya'da cenaze dönüşü aile faciası yaşandı. Antalya'da katıldıkları cenaze sonrası memleketleri Amasya'ya dönüşte evlerine 25 kilometre kala kaza yapan Bilir ailesinden 3 kişi hayatını kaybetti. Hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi de yaralandı.

İHA Yaşam
Amasya’da cenaze dönüşü facia: Bir aile yok oldu! 3 ölü, 3 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, bir yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra memleketleri Amasya'ya doğru yolu çıkan Bilir ailesinin içinde bulunduğu hafif ticari araç, Amasya merkez Gökhöyük kavşağı yakınlarında kaza yaptı. Mehmet Bilir'in kullandığı araç, Osman Şahin'in idaresindeki traktöre çarparak şarampole savruldu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR AİLE YOK OLDU

Feci kazada Mehmet Bilir olay yerinde, ağabeyi Yavuz ve annesi Fatma Bilir ambulansla kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Müzeyyen ve Selma Bilir ile traktör sürücüsü Osman Şahin ise tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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Amasya'da cenaze dönüşü facia: Bir aile yok oldu! 3 ölü, 3 yaralı
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