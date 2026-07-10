Amasya’da cenaze dönüşü facia: Traktöre çarpan araçtaki 3 kişi öldü!

Kaza, Amasya-Mecitözü karayolu TİGEM önünde sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Antalya ilindeki yakınlarının cenazesinden dönen M.B. idaresindeki 05 AER 839 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen araç, o esnada karşı yönden gelmekte olan O.Ş. yönetimindeki 05 ACM 679 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç yol kenarına fırlayarak hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda acil sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, hafif ticari aracın sürücüsü M.B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtaki diğer yolcular ve traktör sürücüsü, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye ağır yaralı olarak ulaştırılan yolculardan 2'si, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazadaki ölü sayısı 3'e yükseldi. Traktör sürücüsü O.Ş. ve hafif ticari araçta bulunan diğer 2 yolcunun hastanedeki tedavileri sürüyor. Güvenlik güçleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.