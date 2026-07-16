Amasya’da çift katlı otobüs devrildi: 2’si ağır 46 yaralı

Tekirdağ'dan Ordu'ya seyir halinde olan 34 DT 5602 plakalı çift katlı otobüs, sabaha karşı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile devrildi. Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada, 75 yolcusu ve 5 mürettebatı bulunan otobüsteki 46 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda acil sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere nakledilirken yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Amasya Valiliğinden kaza ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Bugün saat 04.20 sıralarında, içerisinde 75 yolcu ve 5 mürettebat bulunan, çift katlı şehirlerarası yolcu otobüsünün, D/100-17 Karayolu Gümüşhacıköy-Merzifon istikameti Karamağara mevkiinde devrilmesi sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza sonrasında olay yerine ivedilikle sağlık, güvenlik, AFAD ve itfaiye birimleri sevk edilmiş olup, kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 46 kişi yaralanmış ve yaralıların çevre hastanelere sevkleri tamamlanmıştır. Kazayla ilgili adli tahkikat başlamış olup, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz."