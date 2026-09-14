Amasya’da çöp ev alarmı! Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi: Tam 1 ton atık çıkarıldı!

Olay, Akbilek Mahallesi Yamaç Sokak'ta meydana geldi. Aydın B.'ye ait 3 katlı binadan yayılan kötü koku nedeniyle adrese sağlık, polis, Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, üç katlı evde uzun süredir biriktirilen evsel atıklar ve kullanılmayan eşyalar nedeniyle sağlıksız yaşam koşullarının oluştuğu belirlendi.