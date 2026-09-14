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Giriş Tarihi: 14.09.2026 12:28

Amasya'da çöp ev alarmı! Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi: Tam 1 ton atık çıkarıldı!

Amasya'da kötü koku sebebiyle mahalleli isyan etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler korkunç manzarayla karşılaştı. 3 katlı evden yaklaşık 1 ton çöp çıkarıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Amasya’da çöp ev alarmı! Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi: Tam 1 ton atık çıkarıldı!
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Olay, Akbilek Mahallesi Yamaç Sokak'ta meydana geldi. Aydın B.'ye ait 3 katlı binadan yayılan kötü koku nedeniyle adrese sağlık, polis, Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, üç katlı evde uzun süredir biriktirilen evsel atıklar ve kullanılmayan eşyalar nedeniyle sağlıksız yaşam koşullarının oluştuğu belirlendi.

O EVDEN 1 TON ÇÖP ÇIKARILDI

Çöp yığınlarının çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturduğu tespit edildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda gerekli yasal işlemler başlatılırken, belediye ekipleri güvenlik önlemleri altında evde temizlik çalışması yaptı. Evde biriken yaklaşık 1 ton çöp dışarıya çıkarılıp, çöp araçlarıyla götürüldü.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AMASYA

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Amasya'da çöp ev alarmı! Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi: Tam 1 ton atık çıkarıldı!
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