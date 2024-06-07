Amasya’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Amasya Merkeze bağlı Akbilek Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında, üzerlerinde 2'şer kişinin olduğu 2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosikletlerde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı. Feci kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay dün gece saat 01.00 sıralarında Amasya Merkez ilçesinde bağlı Akbilek Mahallesinde meydana geldi. Kurtboğan Köprüsü istikametinden gelen ve Fatih Tıngır idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen ve Asaf B. idaresindeki motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri ve arkalarında bulunan yolcular yola savruldu. Kaza anı oradaki bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yaralı, ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan motosikletin sürücüsü Fatih Tıngır ve motosiklette yolcu olarak bulunan Buğra Uluğ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Motosikletin sürücüsü Asaf B. ve diğer motosiklete yolcu olarak bulunan Emre Çağlar Ö'nün hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.