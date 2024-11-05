Amasya’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Parçalanan otomobildeki Hakan Kazabatlı ile Samet Tomak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü ile Emir Sefa Kindar da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi. Cenazeler inceleme sonrası hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.