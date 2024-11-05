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Giriş Tarihi: 5.11.2024 16:09

Amasya'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Olay Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi Saray Mahallesi Çetmi köyü yolu Hallar Mezarlığı yakınında sabah saatlerinde meydana geldi. Otomobilin ağaca çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

DHA
Amasya’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, sabaha karşı Gümüşhacıköy ilçesi Saray Mahallesi Çetmi köyü yolu Hallar Mezarlığı yakınında meydana geldi. B.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Parçalanan otomobildeki Hakan Kazabatlı ile Samet Tomak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü ile Emir Sefa Kindar da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi. Cenazeler inceleme sonrası hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Amasya'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
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