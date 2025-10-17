Amasya’da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hafif ticari araç, yol süpürge aracı ile yol kenarında bulunan bariyer arasında sıkıştı. Kazada hafif ticari aracın içindeki 4 kişi olay yerinde can verdi. Araçların sürücüleri ise yaralandı. Kaza Gümüşhacıköy - Merzifon karayolunda Keltepe mevkiinde meydana geldi. Gümüşhacıköy'den Merzifon'a seyir halinde olan Osman K. yönetimindeki hafif ticari araç, Keltepe mevkiinde Nevzat K. idaresindeki vakumlu yol süpürge aracı ile çarpıştı. İçinde 5 kişinin bulunduğu hafif ticari araç, tır ile bariyerlerin arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine Gümüşhacıköy itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Süleyman Kurt, Şaban Geyik, Nihat Kurt ve Şahin Kurt, hayatını kaybetti. 2 aracın sürücüleri ise yaralı olarak Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Konuyla ilgili Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada; "17 Ekim 2025 Günü saat 15:00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezimize Osmancık-Merzifon Karayolunun 24. km'sinde bir trafik kazası meydana geldiği ihbarı ulaşmış olup, olay yerine ivedilikle sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edilmiştir.

Meydana gelen trafik kazasında Osmancık Karayolları 71. Şube Şefliğine hizmet sağlayan bir taşeron şirkete ait vakumlu süpürge aracına çarpan araçta bulunan Gümüşhacıköy Karacaören Köyü nüfusuna kayıtlı 5 hemşehrimizden 4'ü hayatını kaybetmiş, 1'i de yaralanmıştır. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, yaralımıza da acil şifalar diliyor, vefat vatandaşlarımızın ailelerine taziyelerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.