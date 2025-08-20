Haberler Yaşam Haberleri Amasya'da feci kaza! İki araç çarpıştı: 5 yaralı
Giriş Tarihi: 20.8.2025 22:01 Son Güncelleme: 20.8.2025 22:06

Amasya’nın Suluova ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

İHA
Edinilen bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 06 ESA 794 plakalı otomobil, Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Uzunoba köyü yakınlarında seyir halindeyken M.K'nın kullandığı 05 DK 431 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan otomobiller şarampole sürüklendi.

5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücülerin de aralarında olduğu 5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

