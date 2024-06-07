Amasya’da iki motosikletli kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi öldü!

Kazada motosiklet sürücüleri Fatih Tıngır ile Asaf Biçen ve her iki motosiklette yolcu olan arkadaşları Emre Çağlar Öksüz (37) ile Buğra Uluğ (20) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.