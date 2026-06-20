Amasya’da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Amasya merkez Hacılar Meydanı Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 4'üncü katında malzeme taşıma işlemi gerçekleştiren Yalçın Polat, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek inşaattan aşağı düştü. Çevredeki diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin inşaat alanında yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı işçi, ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan iki çocuk babası Yalçın Polat, doktorların yoğun çabasına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden Polat'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla otopsi işlemleri için hastane morguna nakledildi. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inşaat alanında güvenlik incelemesi yaparak kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.