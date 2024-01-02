Haberler Yaşam Haberleri Amasya’da kamyon yoldan çıktı: 1 yaralı
Giriş Tarihi: 2.1.2024 16:26 Son Güncelleme: 2.1.2024 16:35

Amasya’da kamyon yoldan çıktı: 1 yaralı

Amasya’da meydana gelen trafik kazasında bir Tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada sürücü yaralandı.

SERKAN ATICI
Amasya’da kamyon yoldan çıktı: 1 yaralı

Amasya Yıldızköy mevkiinde bir tır yoldan çıkarak toprak yığınına çarptı. Kazada tır sürücüsü Üzeyir Akbaş yaralandı. Edinilen bilgiye göre Amasya'dan Çorum istikametine seyir halinde olan bir tır, Yıldızköy mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Toprak arazideki tümseklere çarpan tırda maddi hasar meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralanan tır sürücüsü Üzeyir Akbaş, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Amasya’da kamyon yoldan çıktı: 1 yaralı
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