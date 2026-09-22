Amasya’da korkutan yangın! TIR alev topuna döndü

Amasya’da meydana gelen araç yangını yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki gübre yüklü TIR’ın kupa kısmında çıkan alevler dorseye de sıçradı. TIR kullanılamaz hale gelirken, sürücü Halil Akçal yara almadan kurtuldu. İşte detaylar…
Yangın, Amasya Çevre Yolu bağlantı noktasında dün akşam meydana geldi. Halil Akçal yönetimindeki gübre yüklü 63 K 6671 plakalı TIR, seyir halindeyken kupa kısmı alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı durdurup dışarı çıktıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
TIR ALEV TOPUNA DÖNDÜ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kupa kısmında başlayıp dorseye sıçrayan alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürüldü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olayda yaralanan olmadı, TIR ise kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.