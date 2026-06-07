Amasya’da lunapark faciası: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Amasya Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün 21.00 sıralarında Merkez İlçemiz Milli Hakimiyet Parkı içerisinde faaliyet gösteren Lunapark İşletmesinde yaşanan olayda, bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.