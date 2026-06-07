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Giriş Tarihi: 7.06.2026 00:34 Son Güncelleme: 7.06.2026 00:42

Amasya’da lunapark faciası: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Amasya’da Lunaparkta çalışan 20 yaşındaki genç, “ranger” adı verilen oyuncağın kendisine çarpması sonucu can verdi.

SERKAN ATICI Yaşam
Amasya’da lunapark faciası: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Amasya Hızırpaşa Mahallesinde bulunan Hakimiyet Parkı içerisindeki Lunaparkta meydana gelen feci kaza, 20 yaşındaki Burak Kırıkçı'yı hayattan kopardı.

Lunapark'ta çalışan 20 yaşındaki Burak Kırıkçı'ya "Ranger" adlı oyuncağın kabini çarptı Çarpmanın etkisi ile 20 yaşındaki Kırıkçı'nın kanlar içinde yere yığıldığını görenler durumu hemen 112'ye bildirdi. İhbarla olay yerine yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 20 yaşındaki talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Amasya Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün 21.00 sıralarında Merkez İlçemiz Milli Hakimiyet Parkı içerisinde faaliyet gösteren Lunapark İşletmesinde yaşanan olayda, bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaza alanı, Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından detaylıca incelenirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#AMASYA

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Amasya’da lunapark faciası: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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