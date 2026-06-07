Amasya’da lunapark faciası: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Amasya Hızırpaşa Mahallesinde bulunan Hakimiyet Parkı içerisindeki Lunaparkta meydana gelen feci kaza, 20 yaşındaki Burak Kırıkçı'yı hayattan kopardı.
Lunapark'ta çalışan 20 yaşındaki Burak Kırıkçı'ya "Ranger" adlı oyuncağın kabini çarptı Çarpmanın etkisi ile 20 yaşındaki Kırıkçı'nın kanlar içinde yere yığıldığını görenler durumu hemen 112'ye bildirdi. İhbarla olay yerine yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Amasya Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün 21.00 sıralarında Merkez İlçemiz Milli Hakimiyet Parkı içerisinde faaliyet gösteren Lunapark İşletmesinde yaşanan olayda, bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.