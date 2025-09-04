Haberler Yaşam Haberleri Amasya'da otomobil bariyere çarptı! Araçtan fırlayan genç hayatını kaybetti: 3 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 4.9.2025 13:40

Amasya'da, otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Araçtan fırlayarak ağır yaralanan Mustafa Sefa Çapkın (22) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Acı kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Helvacı Mahallesi'nde meydana geldi. K.Y. yönetimindeki 05 ADJ 453 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundaki bariyere çarptı. Kazada sürücü ile beraber M.C.E., B.E. ve araçtan savrulan Mustafa Sefa Çapkın, ağır yaralandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Sefa Çapkın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

