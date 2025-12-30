Amasya’da otomobil Yeşilırmak’a uçtu: 1 Ölü, 1 yaralı

Amasya'da gece saatlerinde kontrolden çıkan bir otomobil, İstasyon Köprüsü korkuluklarını aşarak Yeşilırmak Nehri'ne uçtu. Kazada araçta bulunan 34 yaşındaki Batuhan K. kendi imkanlarıyla araçtan yaralı olarak çıkarken 29 yaşındaki Emre Gülsoy'un cansız bedeni vinç yardımı ile sudan çıkarılan aracın içinde bulundu.

KÖPRÜ KORKULUKLARINI AŞARAK NEHRE DÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Araç, İstasyon Köprüsü korkuluklarına çarptıktan sonra Yeşilırmak Nehri'ne düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü sudan kendi imkanlarıyla çıktı Otomobilde bulunan Batuhan K. (34), kazanın ardından kendi imkanlarıyla suyun içerisindeki araçtan çıkmayı başardı. Yaralı olarak kurtulan Batuhan K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARAÇ VİNÇLE ÇIKARILDI, ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Suya giren dalgıç ekipler, nehre düşen otomobilin yerini tespit etti. Halat bağlanan araç, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. 29 yaşındaki Emre Gülsoy'un cansız bedeni, aracın içerisinde bulundu. 29 yaşındaki Emre Gülsoy'un cansız bedeni, olay yerindeki işlemlerin ardından morga kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı inceleme başlattı.