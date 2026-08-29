Amasya’da zincirleme kaza! 11 yaralı

Kaza, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 07.45 sıralarında Amasya-Suluova karayolu üzerinde meydana geldi. Amasya istikametinden Suluova yönüne seyir halinde olan A. Y. idaresindeki 34 AL 852 plakalı otomobil, Suluova Otogar Kavşağı'na geldiği sırada yağış nedeniyle ıslak ve kayganlaşan zeminde duramadı. Kontrolden çıkan otomobil, o esnada kırmızı ışıkta beklemekte olan M. A. yönetimindeki 05 AAP 529 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolü kaybeden 05 AAP 529 plakalı minibüs de ileri doğru savrularak, yine kırmızı ışıkta önünde bekleyen yabancı uyruklu sürücü M. K. idaresindeki 010 ZAZ02 plakalı çekiciye (TIR) arkadan çarptı. Üç aracın birbirine girdiği kazada 11 kişi yaralandı.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde zincirleme kazada araçlarda bulunan 11 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.