Amasya’da zincirleme kaza! 11 yaralı

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde zincirleme kazada araçlarda bulunan 11 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör