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Giriş Tarihi: 29.08.2026 12:50

Amasya'da zincirleme kaza! 11 yaralı

Amasya’nın Suluova ilçesin Otogar mevkiinde kırmızı ışığa yaklaşan otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak, kırmızı ışıkta bekleyen minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru hareket eden minibüs ise önündeki TIR'a çarparak durabildi. Üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

SERKAN ATICI Yaşam
Amasya’da zincirleme kaza! 11 yaralı
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Kaza, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 07.45 sıralarında Amasya-Suluova karayolu üzerinde meydana geldi. Amasya istikametinden Suluova yönüne seyir halinde olan A. Y. idaresindeki 34 AL 852 plakalı otomobil, Suluova Otogar Kavşağı'na geldiği sırada yağış nedeniyle ıslak ve kayganlaşan zeminde duramadı. Kontrolden çıkan otomobil, o esnada kırmızı ışıkta beklemekte olan M. A. yönetimindeki 05 AAP 529 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolü kaybeden 05 AAP 529 plakalı minibüs de ileri doğru savrularak, yine kırmızı ışıkta önünde bekleyen yabancı uyruklu sürücü M. K. idaresindeki 010 ZAZ02 plakalı çekiciye (TIR) arkadan çarptı. Üç aracın birbirine girdiği kazada 11 kişi yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde zincirleme kazada araçlarda bulunan 11 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#AMASYA

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Amasya'da zincirleme kaza! 11 yaralı
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