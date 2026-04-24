Amasya’daki feci kazada yürek burkan görüntüler! 10 aylık Yamaç bebek araçtan böyle fırlamış…

Giriş Tarihi: 24.04.2026 09:32

Amasya’da katıldıkları cenazenin ardından yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, tır ile çarpıştı. Annesinin kucağında oturan 10 aylık Yamaç Özarslan, araç kapısının açılmasıyla tırın altına doğru fırladı. Yamaç bebeğin hayatını kaybettiği acı kaza kameralara yansıdı. İşte feci olayın detayları…

Edinilen bilgiye göre, Fatih Camii'nde katıldıkları cenazenin ardından Eraslan köyüne doğru yola çıkan Nihat Özarslan yönetimindeki 38 D 9985 plakalı otomobil, Boğazköy mevkiinde kavşağa girdiği sırada, E.B., yönetimindeki 34 FZZ 772 plakalı tır ile çarpıştı. Görüntülerde otomobilin kırmızı ışıkta ilerlediği görüldü.



ANNESİNİN KUCAĞINDAN TIRIN ALTINA FIRLADI

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin arka koltuğunda annesinin kucağında oturan 10 aylık Yamaç Özarslan, kapısının açılmasıyla tırın altına doğru fırladı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 3 KİŞİ YARALANDI

Sürücü Nihat ile otomobilde bulunan anne Emine, baba Burak ve dede Sedat Özarslan kazada yaralandı. Yamaç bebek ise hayatını kaybetti.



Yaralılar ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yamaç bebeğin cenazesi ise inceleme sonrası hastane morguna götürüldü.



Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Haber Girişi Buse Sever - Editör
