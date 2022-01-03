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Giriş Tarihi: 3.1.2022 14:23 Son Güncelleme: 3.1.2022 15:22

Amasya'daki kazada hayatını kaybeden antrenör son yolculuğuna uğurlandı

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Amasya’daki kazada hayatını kaybeden antrenör son yolculuğuna uğurlandı

Amasya’da Batmanlı güreşçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada vefat eden Batman Petrol Spor Başantrenörü Halil İbrahim Kay öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

Amasya'daki kazada hayatını kaybeden antrenör son yolculuğuna uğurlandı | Video

















Batman Merkez Tereceler camiinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından hayatını kaybeden 39 yaşındaki evli ve 5 çocuk babası Batman Petrolspor Baş Antrenörü Halil İbrahim Kay'nın cenazesi Tilmerc Mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Cenaze törenine Batman vamisi Hulusi Şahin, TPAO Bölge Müdürlüğü personelleri, Kazada yaralanan sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazesi Batman'a getirilen antrenör Kay için Mehmet Emin Terece Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlenen törene, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir'in yanı sıra Batman Petrolspor Kulübü yöneticileri, sporcular, Kay'ın yetiştirdiği öğrenciler, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ailesi ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kay'ın cenazesi Tilmerç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Amasya'daki kazada hayatını kaybeden antrenör son yolculuğuna uğurlandı
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