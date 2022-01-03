Amasya'daki kazada hayatını kaybeden antrenör son yolculuğuna uğurlandı | Video
Batman Merkez Tereceler camiinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından hayatını kaybeden 39 yaşındaki evli ve 5 çocuk babası Batman Petrolspor Baş Antrenörü Halil İbrahim Kay'nın cenazesi Tilmerc Mezarlığında dualarla toprağa verildi.
Cenaze törenine Batman vamisi Hulusi Şahin, TPAO Bölge Müdürlüğü personelleri, Kazada yaralanan sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenazesi Batman'a getirilen antrenör Kay için Mehmet Emin Terece Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlenen törene, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir'in yanı sıra Batman Petrolspor Kulübü yöneticileri, sporcular, Kay'ın yetiştirdiği öğrenciler, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ailesi ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kay'ın cenazesi Tilmerç Mezarlığı'nda toprağa verildi.