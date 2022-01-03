Video Yaşam Amasya'daki kazada hayatını kaybeden antrenör son yolculuğuna uğurlandı | Video
Amasya'daki kazada hayatını kaybeden antrenör son yolculuğuna uğurlandı | Video

Amasya'daki kazada hayatını kaybeden antrenör son yolculuğuna uğurlandı | Video

03.01.2022 | 15:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Amasya’daki kazada hayatını kaybeden antrenör son yolculuğuna uğurlandı | Video 00:42
Amasya'daki kazada hayatını kaybeden antrenör son yolculuğuna uğurlandı | Video 03.01.2022 | 15:00
Elindeki kürekle otoparktaki araçlara zarar veren şahıs tutuklandı | Video 01:17
Elindeki kürekle otoparktaki araçlara zarar veren şahıs tutuklandı | Video 03.01.2022 | 14:38
Gaziantep’te araç bariyerlere ok gibi saplandı! Sürücünün babası gözyaşlarına boğuldu | Video 02:56
Gaziantep'te araç bariyerlere ok gibi saplandı! Sürücünün babası gözyaşlarına boğuldu | Video 03.01.2022 | 14:29
Antalya’da LPG’li otomobil alev alev yandı | Video 02:56
Antalya’da LPG’li otomobil alev alev yandı | Video 03.01.2022 | 13:49
Ankara’da köpeklerin saldırdığı 10 yaşındaki Ramazan Aslan Beni parçaladılar 02:52
Ankara'da köpeklerin saldırdığı 10 yaşındaki Ramazan Aslan "Beni parçaladılar" 03.01.2022 | 13:41
İstanbul Fatih’te tramvay yolunda şok görüntü! Rayların üzerinde giderek durağa giren otomobil kamerada... 01:17
İstanbul Fatih'te tramvay yolunda şok görüntü! Rayların üzerinde giderek durağa giren otomobil kamerada... 03.01.2022 | 13:28
Adana’da tankerin liseli Arda’ya çarpma anı kamerada 00:30
Adana'da tankerin liseli Arda'ya çarpma anı kamerada 03.01.2022 | 13:28
Büyükçekmece’de bıçaklı saldırgan genç kıza kabusu yaşattı! O anlar kamerada | Video 02:53
Büyükçekmece'de bıçaklı saldırgan genç kıza kabusu yaşattı! O anlar kamerada | Video 03.01.2022 | 11:42
Bolu’da yaşlı amcanın imdadına polisler yetişti 02:11
Bolu'da yaşlı amcanın imdadına polisler yetişti 03.01.2022 | 12:42
SON DAKİKA: İstanbul’da bıçaklı sapığın iğrenç saldırısı kamerada 00:55
SON DAKİKA: İstanbul'da bıçaklı sapığın iğrenç saldırısı kamerada 03.01.2022 | 12:23
Müge Anlı’da Son Dakika: Emekli Albay Mustafa Kaya canlı yayında... 05:02
Müge Anlı'da Son Dakika: Emekli Albay Mustafa Kaya canlı yayında... 03.01.2022 | 11:56
İstanbul’da merdiven altı klinikte kaçak ilaç skandalı 01:32
İstanbul'da merdiven altı klinikte kaçak ilaç skandalı 03.01.2022 | 11:52
Siverek’te bisiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı | Video 00:27
Siverek’te bisiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı | Video 03.01.2022 | 10:57
Tuğba Özerk’in görüntüleri sosyal medyada olay oldu! Sahneye sarhoş çıktığı iddia edildi... 01:22
Tuğba Özerk'in görüntüleri sosyal medyada olay oldu! Sahneye sarhoş çıktığı iddia edildi... 03.01.2022 | 11:01
Kütahya’da görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü | Video 03:11
Kütahya'da görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü | Video 03.01.2022 | 10:32
Müge Anlı tamamı kesintisiz 3 Ocak 2022 Pazartesi Tek Parça izle! Elif Gezer’in esrarengiz hikayesi Müge Anlı’da... 14:57
Müge Anlı tamamı kesintisiz 3 Ocak 2022 Pazartesi Tek Parça izle! Elif Gezer'in esrarengiz hikayesi Müge Anlı'da... 03.01.2022 | 10:48
İstanbul Beyoğlu’nda İETT otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı! O anlar kamerada | Video 01:40
İstanbul Beyoğlu'nda İETT otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı! O anlar kamerada | Video 03.01.2022 | 09:48
Çanakkale boğazı yoğun sis nedeniyle kapandı 01:43
Çanakkale boğazı yoğun sis nedeniyle kapandı 03.01.2022 | 09:41
Mardin’de 3 katlı binada patlama! 1 yaralı 01:08
Mardin'de 3 katlı binada patlama! 1 yaralı 03.01.2022 | 09:28
Aktivistlerden Nemrut’un develerine yürüyüş | Video 04:26
Aktivistlerden Nemrut’un develerine yürüyüş | Video 03.01.2022 | 09:17

Amasya’da Batmanlı güreşçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada vefat eden Batman Petrol Spor Başantrenörü Halil İbrahim Kay öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Amasya'da Batmanlı güreşçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 17 kişi yaralanmış, Batman Petrolspor baş antrenörü Halil İbrahim Kay olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Batman Merkez Tereceler camiinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından hayatını kaybeden 39 yaşındaki evli ve 5 çocuk babası Batman Petrolspor Baş Antrenörü Halil İbrahim Kay'nın cenazesi Tilmerc Mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Cenaze törenine Batman vamisi Hulusi Şahin, TPAO Bölge Müdürlüğü personelleri, Kazada yaralanan sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA