Amasya'daki kazada hayatını kaybeden antrenör son yolculuğuna uğurlandı | Video

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Amasya’da Batmanlı güreşçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada vefat eden Batman Petrol Spor Başantrenörü Halil İbrahim Kay öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.
Amasya'da Batmanlı güreşçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 17 kişi yaralanmış, Batman Petrolspor baş antrenörü Halil İbrahim Kay olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Batman Merkez Tereceler camiinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından hayatını kaybeden 39 yaşındaki evli ve 5 çocuk babası Batman Petrolspor Baş Antrenörü Halil İbrahim Kay'nın cenazesi Tilmerc Mezarlığında dualarla toprağa verildi.
Cenaze törenine Batman vamisi Hulusi Şahin, TPAO Bölge Müdürlüğü personelleri, Kazada yaralanan sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.