Amatör kümede maç rekabeti silahlı çatışmaya dönüştü

Kağıthane Yeşilce Spor Tesisi'nde önceki gün saat 17.00 sıralarında oynanan Bölgesel Amatör Liginde Bilecik 1969 Spor Kulübü ile İstanbul Bayburtspor 1918 arasında 11. Grup 2'nci hafta maçı oynandı.
İstanbul Bayburtspor 1918 Spor Kulübü-Bilecikspor 1969 Spor Kulübü arasında oynanan maç sırasında Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 2'nci haftasında Bilecikspor 1969 Spor Kulübü, İstanbul deplasmanında ilk yarıyı 3-0 önde kapamış, ikinci yarının 82'nci dakikasında durum 3-3 olunca Bilecikspor 1969 Spor Kulübü taraftarları arasında maçı seyreden birkaç İstanbul Bayburtspor 1918 taraftarı gol sevinci yaşamıştı.
Maç sonucundan hemen sonra meydana gelen taraftar kavgası yaklaşık 15 dakika sürdü. Kavgada tekme, yumruklar ve çöp kovaları kullanılarak iki tarafta birbirine saldırdı. 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken Bilecikspor 1969 Spor Kulübü taraftarı bir kişi de ayağı kırılarak yaralandı.
TARAFTAR OTOBÜSÜNE ATEŞ AÇAN ŞAHIS YAKALANDI
Maçın 90'ıncı dakikasında atılan gol sonrası 4-3 kazanan İstanbul Bayburtspor 1918 büyük sevinç yaşarken, 3-0'dan 4-3 maçı kaybeden Bilecikspor 1969 Spor Kulübü taraftarları geldikleri takım otobüsüne bindi.
Yola çıkan otobüsün 50 metre ilerlemeden önü kesilip çıkan olaylarda birkaç taraftar taşla otobüsün ön ve yan camlarını kırdı. Silahlı bir şahıs da otobüsü hedef alarak 6 el ateş ettti.