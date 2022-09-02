Amazon Prime Gaming eylül ayı ücretsiz oyunları belli oldu! Toplam 635 TL değerindeki Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları nasıl alınır, nereden?

Amazon Prime üyeleri ücretsiz bir şekilde Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunlarına ulaşabiliyor. Amazon, yaptığı açıklamada 635 TL değerinde 6 oyunun ücretsiz şekilde vereceğini açıkladı. Peki, hangi ürünler ücretsiz şekilde verilecek? İşte Amazon Prime Gaming ile Eylül 2022 ücretsiz oyunlar listesi