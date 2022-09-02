Amazon Prime Gaming eylül ayı ücretsiz oyunları belli oldu! Toplam 635 TL değerindeki Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları nasıl alınır, nereden?

Amazon Prime üyeleri ücretsiz bir şekilde Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunlarına ulaşabiliyor. Amazon, yaptığı açıklamada 635 TL değerinde 6 oyunun ücretsiz şekilde vereceğini açıkladı. Peki, hangi ürünler ücretsiz şekilde verilecek? İşte Amazon Prime Gaming ile Eylül 2022 ücretsiz oyunlar listesi
AMAZON PRIME GAMING ÜCRETSİZ OYUNLARI FİYATLARI
Assassin's Creed Origins - 269 TL
Football Manager 2022 - 499 TL
The Dig - 11.50 TL
Defend the Rook - 29 TL
We. The Revolution - 32 TL
Castle on the Coast - 77 TL