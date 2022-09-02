Haberler Yaşam Haberleri Amazon Prime Gaming eylül ayı ücretsiz oyunları belli oldu! Toplam 635 TL değerindeki Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları nasıl alınır, nereden?
Giriş Tarihi: 2.9.2022 14:34

Amazon Prime Gaming eylül ayı ücretsiz oyunları belli oldu! Toplam 635 TL değerindeki Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları nasıl alınır, nereden?

Amazon Prime eylül ayında vereceği ücretsiz oyunları yayımladı. 6 oyun toplam 635 TL değerinde ücretsiz bir şekilde kullanıcılara veriliyor. Ürünleri elde etmek için sadece Prime Gaming’e üye olmak yeterli. Uygulamaya ücretsiz şekilde üye olunabiliyor. Peki, değerindeki Amazon Prime Gaming oyunları nasıl alınır? İşte detaylar!

Amazon Prime Gaming eylül ayı ücretsiz oyunları belli oldu! Toplam 635 TL değerindeki Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları nasıl alınır, nereden?

Amazon Prime üyeleri ücretsiz bir şekilde Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunlarına ulaşabiliyor. Amazon, yaptığı açıklamada 635 TL değerinde 6 oyunun ücretsiz şekilde vereceğini açıkladı. Peki, hangi ürünler ücretsiz şekilde verilecek? İşte Amazon Prime Gaming ile Eylül 2022 ücretsiz oyunlar listesi

AMAZON PRIME GAMING ÜCRETSİZ OYUNLARI FİYATLARI

Assassin's Creed Origins - 269 TL

Football Manager 2022 - 499 TL

The Dig - 11.50 TL

Defend the Rook - 29 TL

We. The Revolution - 32 TL

Castle on the Coast - 77 TL

AMAZON PRIME GAMING NASIL ÜYE OLUNUR?

İlk olarak Amazon Prime sitesine gidin ve Prime hesabı açın.

Gerekli talimatları tamamladıktan sonra Prime Gaming sayfasına giderek ücretsiz oyunlarınızı ve oyun içi eşyalarınızı alabilirsiniz.

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Amazon Prime Gaming eylül ayı ücretsiz oyunları belli oldu! Toplam 635 TL değerindeki Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları nasıl alınır, nereden?
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