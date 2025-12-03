‘Ambulans bile çağırmadılar’

İstanbul Bayrampaşa'da 24 Kasım'da öğrenciler, ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi T.U.'nun (7) parmağını yanlışlıkla okulun sürgülü demir kapısına sıkıştırdı. Öğrenciler durumu öğretmenlerine haber verirken okul yetkilileri de olayı ailesine bildirdi. Parmağı kopan çocuk, acilen ameliyata alındı. Minik çocuğun parmağı yeniden dikildi. Baba C.U. ifadesinde, "Okul binasına giriş kapısı sabitlenmediği için oğlumun parmağı sıkıştı. Maddi ve manevi olarak yıprandık. Oğlum, okul yönetiminin ihmalinden dolayı yaralandı, psikolojisi bozuldu. Oğlum yaralandıktan sonra demir kapıyı kilitle sabitlediler. Oğlumun yaralanmasına sebep olan ve ambulans çağırmayan okul yönetiminden şikâyetçiyim" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.