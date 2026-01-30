Ambulans helikopterler hızır gibi yetişti

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin zorlu coğrafi şartlarında hizmet veren Hava 61 helikopter ambulansı, 2025 yılı boyunca 361 saat uçuş ile 299 hastanın naklini gerçekleştirdi. Trabzon'da konuşlu bulunan helikopter ambulans, bölgedeki acil sağlık hizmetlerinde önemli rol üstlendi. Trabzon İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal, "Hava 61 helikopter ambulansımız Rize, Giresun, Artvin gibi tüm bölgeye hizmet veriyor. Yaz mevsiminde daha çok yaylalarda, uzak ilçelerde, Giresun'un Şebinkarahisar, Alucra ilçelerinde vakaların olması durumunda helikopter ambulans hızır gibi yetişiyor" dedi.Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin illerini kapsayan bölgede görev yapan helikopter acil vakalara hızlı müdahale imkânı sağladı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastalar, en kısa sürede uygun hastanelere sevk edildi. Yıl boyunca toplam 361 saat 47 dakika uçuş gerçekleştiren helikopter ambulansla en fazla hasta nakli 225 kişiyle Trabzon'dan yapıldı. Giresun'dan 69, Rize'den 2 ve Artvin'den 3 hasta, hava ambulansıyla hastanelere ulaştırıldı. Hastaların sağlık hizmetini almasını sağladı.Trabzon İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal, helikopter ambulansın yaz kış fark etmeksizin tüm mevsimde daha çok ihbarla gelen yaylalara uçuş yaptığını belirterek "Coğrafi anlamda sıkıntı yaşanan, erişilmesi güç olan yerlere havanın da uygun olmasıyla helikopter ambulans hareket ediyor. Ciddi bir şekilde de faaliyetimizi sürdürüyoruz. Geçen yıl 361 saat uçuş gerçekleştirerek 299 hastaya ulaşıldı. Bu faaliyetimiz doğrultusunda ambulans helikopter tüm bölgeye hizmet veriyor" dedi.