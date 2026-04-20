Ambulans ile motosiklet çarpıştı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, önceki gün saat 22.15 sıralarında Fatih Atikali Mahallesi Darüşşafaka Caddesi'nde meydana geldi. T.K.'nın kullandığı ambulans ile B.R.F. idaresindeki 34 YB 1863 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü B.R.F., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ambulans şoförü T.K. olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. T.K., 'taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

