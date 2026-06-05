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Giriş Tarihi: 5.06.2026 20:33

Ambulans ile motosiklet kavşakta çarpıştı: 4 kişi yaralandı

İstanbul Kağıthane'de motosiklet ile ambulans kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu Ambulans devrilirken 3 sağlık görevlisi ile motosiklet sürücüsü toplam 4 kişi yaralandı. Devrilen ambulansta bulunan 3 görevli, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Ambulans ile motosiklet kavşakta çarpıştı: 4 kişi yaralandı
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Kaza, saat 16.30 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi'nde yaşandı. 112'ye gelen ihbara giden ambulans ile motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Ambulansın devrildiğini gören çevredeki vatandaşlar, camı kırarak araçta bulunan görevlileri dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü ve ambulanstaki 3 görevli, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bölgede yoğun trafik oluşurken, ekipler devrilen ambulansı ve motosikleti çekici yardımıyla olay yerinden kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralı 4 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AMBULANS KIRMIZI IŞIKTA GEÇİNCE KAZA OLDU

Ambulanstakileri çıkarmaya çalışan vatandaşlardan Can Ahmet Parlak ise, "Ambulans, sanırım hastaya yetişmek amacıyla kırmızı ışıkta geçti. Yeşil ışık yönündeki de motosiklet çarpınca ambulans dengesini kaybedip yan devrildi. Sanırım en büyük yarayı alan motorcuydu. Yerdeydi ama bir sıkıntısı yoktu, bilinci açıktı. O anda burada tanıdığımız bir abiyle beraber ambulansın üstüne çıktık, içeriye girdik. İçeride sıkıştıklarını görünce önce sıkıştıkları yerden bilinçli bir şekilde kurtardık, tabii ilk yardım eğitimimiz de var. Ardından camı kırarak içerideki ambulans personellerini aracın içerisinden çıkardık" ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL

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